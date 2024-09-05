Высокая пожарная опасность ожидается в подмосковных лесах до конца недели
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется на всей территории Подмосковья в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Накануне в регионе зафиксировали два природных пожара. Одно возгорание случилось в километре от поселка Туголесский Бор под Шатурой, второе — в двух километрах от села Хотеичи под Орехово-Зуево. К тушению привлекали свыше пятидесяти человек и более двадцати единиц техники.
Все пожары потушили в день выявления, уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по подготовке к зиме в Подмосковье.