Высокая пожарная опасность ожидается в подмосковных лесах до конца недели

Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется на всей территории Подмосковья в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Накануне в регионе зафиксировали два природных пожара. Одно возгорание случилось в километре от поселка Туголесский Бор под Шатурой, второе — в двух километрах от села Хотеичи под Орехово-Зуево. К тушению привлекали свыше пятидесяти человек и более двадцати единиц техники.

Все пожары потушили в день выявления, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по подготовке к зиме в Подмосковье.