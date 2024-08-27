Высокая пожарная опасность прогнозируется в одном из подмосковных лесничеств в ближайшие дни

Сегодня и в ближайшие два дня на территории Луховицкого лесничества ожидается повышенный класс пожарной опасности — четвертый.

Во всех остальных лесничествах региона до четверга прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Накануне на территории Подмосковья не зафиксировали ни одного природного пожара, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить пожарную безопасность в регионе.