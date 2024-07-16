Высокопоставленного прокурора из Северной Осетии задержали за изнасилование подчиненной

2 июля он вызвал в свой кабинет подчиненную. По словам потерпевшей, он подмешал ей в напиток сильнодействующее вещество и час насиловал в здании прокуратуры.

Девушка рассказала о случившемся руководству. Там пообещали разобраться, но попросили не писать заявление. В тот же день Авакян попытался откупиться, оставив в автомобиле девушки миллион рублей.

4 июля девушка все же написала заявление и отдала полученные от Авакяна деньги в качестве доказательства. Факт насилия подтвердили медики.

Следователи не смогли попасть в кабинет Авакяна, там начался плановый ремонт, который мог уничтожить все следы преступления.

В тот же день Авакян уволился из прокуратуры, а сегодня, 16 июля, все же был задержан по обвинению в изнасиловании.