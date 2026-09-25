До ₽50 тыс. в месяц: где в Московском регионе снять квартиру дешевле всего?

REGIONS: самые дешевые однушки в подмосковном Новокосино стоят ₽48 тыс.

Экономика

Фото: [Медиасток.рф]

С началом учебного и делового сезона рынок долгосрочной аренды жилья в Московском регионе вошел в фазу повышенного спроса. В августе 2026 года интерес к съему квартир вырос на 24% по сравнению с июлем, а по России — на 26%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости», передает REGIONS.

Средняя ставка аренды в столичном регионе составила ₽78,1 тыс. в месяц. Самыми доступными оказались однокомнатные квартиры в Новокосино (₽48 тыс.), Вешняках (₽49,8 тыс.), а также в Ивановском, Косино-Ухтомском, Лосиноостровском и Некрасовке (по ₽50 тыс.). Дороже всего однушка обойдется в Даниловском районе (₽96,8 тыс.), Хорошево-Мневниках (₽94,3 тыс.) и Замоскворечье (₽93,9 тыс.).

Структура спроса: 42% арендаторов ищут однокомнатные квартиры, 32% — двухкомнатные, 17% — студии, 9% — трехкомнатные. Чаще всего жилье искали в Сосенском, Коммунарке, Люблине, Очаково-Матвеевском, Даниловском, Текстильщиках, Гольянове, Отрадном и Марьине. Предложение осталось стабильным: 53% объявлений — напрямую от собственников.

Средние цены по форматам: студии — ₽61,3 тыс., однушки — ₽64,6 тыс., двушки — ₽87,1 тыс., трешки — ₽126 тыс. Арендаторы в среднем рассчитывают уложиться в ₽60,5 тыс., а 27% ориентируются на бюджет выше ₽70 тыс. Готовы пересмотреть рамки за включение коммунальных платежей (29%), близость к работе или учебе (27%), аренду без комиссии (24%), отсутствие штрафов за досрочное расторжение (24%) и разрешение на питомца (23%). Эксперты отмечают, что сезонный всплеск приходится на август–сентябрь, а к октябрю рынок обычно стабилизируется.

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