Осенний уют может сделать только хуже: когда плед и сериалы превращаются в ловушку

Плед, горячий чай, любимый сериал и желание никуда не выходить — осенью такой сценарий кажется почти идеальным. Однако домашний уют может превратиться в добровольную изоляцию. Клинический психолог и гештальт-терапевт Евгения Максимова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда любовь к осеннему времяпрепровождению на диване должна заставить человека насторожиться.

По словам специалиста, проблема социальной изоляции особенно заметно обостряется с наступлением холодов. Человеку становится проще отказаться от прогулки, встречи или какого-либо мероприятия и остаться дома, где тепло и привычно.

«Каждый из нас наверняка ощущал это желание — вечером после работы налить себе горячий чай, включить любимый сериал, закутаться в плед и не выходить из дома до наступления весны. Само по себе нахождение дома, просмотр сериалов не опасны, если вы таким образом восстанавливаете ваши силы после активной социальной жизни и работы», — отметила Максимова.

Однако проблема начинается, когда такой образ жизни становится постоянным и постепенно заменяет реальные контакты. Психолог указала, что насторожиться стоит, когда человек начинает регулярно выбирать экран вместо общения и практически перестает выходить из дома.

«Но если вместо общения с живым человеком вы каждый раз выбираете сериал, физическая активность исчезает из вашей жизни и заменяется лежанием на диване, то стоит насторожиться», — предупредила эксперт.

Первым сигналом может стать не само желание побыть одному, а постепенное сокращение социальных контактов. Человек все реже встречается с друзьями и близкими, перестает интересоваться привычными занятиями, чувствует одиночество и упадок сил. По словам Максимовой, обратить внимание стоит на несколько признаков:

отсутствие регулярных социальных контактов;

ощущение одиночества и упадок сил;

подавленность или сильная тревога;

заметное ухудшение настроения и эмоциональные перепады;

снижение качества жизни.

Если такое состояние сохраняется длительное время и сопровождается сильной тревогой или подавленным настроением, психолог порекомендовала не откладывать обращение за помощью.

Фото: [ istockphoto.com/Viorel Kurnosov ]

«Если вы длительное время находитесь в состоянии сильной тревоги и подавленного настроения — обратитесь за помощью к психологу. Не затягивайте с посещением специалиста, чтобы не усугублять свое состояние», — сказала Максимова.

При этом эксперт отметила, что социальная изоляция может становиться особенно заметной в условиях, когда человек и так много времени проводит дома. После пандемии и массового перехода на удаленную работу эта проблема стала более актуальной: привычные ежедневные контакты у многих людей сократились. По словам специалиста, необязательно заставлять себя постоянно находиться среди людей. Гораздо важнее вернуть в повседневность занятия, которые требуют выхода из дома и позволяют поддерживать социальные связи. Максимова посоветовала искать конкретные причины покидать квартиру: заниматься спортом, записаться в секцию или на обучающие курсы, найти кружок по интересам, участвовать в мероприятиях своего района или города. Не менее важно самостоятельно восстанавливать круг общения.

«Начните активно искать новые контакты. Общайтесь с людьми, не бойтесь сделать первый шаг для знакомства. Вам нужно прожить опыт, в котором люди не опасны. Важно восстановить социальные связи. Для психического здоровья человеку в любое время года необходимы два компонента — регулярная физическая активность и общение с другими людьми», — пояснила психолог.

При этом превращать борьбу с осенней хандрой в еще один источник стресса тоже не стоит. Вечер под пледом и несколько серий любимого сериала вполне могут быть нормальным способом восстановить силы. Вопрос в том, остается ли это частью жизни или постепенно становится ее заменой.