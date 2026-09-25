Хозяин сгоревшего комплекса в Стерлитамаке не признал вину по делу о гибели четырех человек

Владелец торгового комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке Сергей Родионов заявил, что не признает вину по делу о пожаре, в результате которого погибли четыре человека. Об этом он сообщил журналистам перед заседанием суда, передает ТАСС.

По словам Родионова, требования пожарной безопасности в здании соблюдались. Пожар в торговом комплексе «Солнечный» произошел 22 сентября на втором этаже здания. Огонь распространился на площади около 2,1 тыс. кв. м. В результате происшествия погибли четыре человека.

После пожара было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть людей.

23 сентября владельца торгового комплекса задержали по подозрению в совершении преступления. По версии следствия, при эксплуатации здания могли быть нарушены требования пожарной безопасности, что привело к трагическим последствиям.