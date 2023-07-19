Высокопоставленного сотрудника красноярского пенсионного фонда заподозрили в мошенничестве

В пенсионном фонде России по Красноярскому краю должна была быть обновлена локально-вычислительная сеть. Для этой работы была нанята коммерческая компания «Лерком», которая подрядилась демонтировать старые шкафы с телекоммуникационной аппаратурой, установить новые, а также разработать всю необходимую техническую документацию на замененные компоненты. Она справилась с работой лишь частично, не выполнив почти половину заказа. Тем не менее, ей была перечислена полная оплата, которая составила 5,3 миллиона рублей.

Об этом сообщило ТАСС. Такой оборот дела стал возможен из-а того, что глава управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю подписал все акты выполненных работ. По этой причине в его отношении были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Дело возбудили и в отношении директора «Леркома».