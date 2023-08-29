Высокопоставленный японский военный призвал усилить потенциал местных войск самообороны

По его мнению, они должны иметь возможность наносить контрудары по территории потенциального противника.

Есихидэ Есида, командующий объединенным комитетом начальников штабов Сил самообороны Японии, сделал громкое заявление о том, что на территории страны необходимо предпринять ряд усилий по реформированию подхода к обороне. По его мнению, в сложившихся условиях противоракетной обороны совершенно недостаточно. Ее надо подкрепить еще тремя составляющими.

«Нам необходимо наращивать потенциал контрудара, чтобы мы могли поражать цели с помощью ракет и укреплять возможности по перехвату», - указал он два таких шага, которые требуется предпринять.

Третья составляющая, по его мнению, это строительство большого количества подземных убежищ, где японцы смогут спастись от ракетных атак. Главной угрозой для Японии он видит Северную Корею, которая активно развивает свои ракетные вооружения и регулярно производит их запуски.