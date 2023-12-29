Выстреливший в 15-летнюю прохожую из ружья житель Подмосковья просил суд оправдать его

Житель подмосковной Лобни, выстреливший из охотничьего ружья в 15-летнюю прохожую, просил оправдать его, однако Первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Преступление произошло в конце августа 2018 года. Женщина и ее 15-летняя дочь проходили возле одного из домов в Лобне. Внезапно они услышали звук выстрела, доносившийся с верхних этажей. После этого девочка упала на землю. Ребенок получил проникающее огнестрельное ранение живота со сквозным повреждением левой доли печени.

Выяснилось, что в девочку выстрелил из своего охотничьего ружья 62-летний житель Лобни, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд в Подмосковье приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Однако в кассационной жалобе и дополнении к ней мужчина ссылался на недоказанность его вины и настаивал на том, что он не производил прицельный выстрел.

Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила судебные решения без изменений, определив вину жителя Лобни полностью доказанной, а выводы судов — мотивированными и обоснованными.

Ранее сообщалось, что в Подольске местный житель зарезал арендодателя из-за финансовых проблем.