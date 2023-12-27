Житель Подольска из-за финансовых проблем зарезал мужчину, у которого снимал комнату

В Подольске 31-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Потерпевший — арендодатель обвиняемого. Фигурант в течение года снимал у убитого комнату, однако последние шесть месяцев он не вносил коммунальные платежи из-за финансовых трудностей. Из-за этого между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого арендатор схватил нож и набросился на хозяина жилья. Мужчина скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили ряд экспертиз. Обвиняемого решением суда заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали иностранца, который избил до смерти жителя Волоколамска.