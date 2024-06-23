Выжившему в ростовском СИЗО террористу проведена трепанация черепа и изъята пуля

Выжившему после ранения в голову террористу Даниилу Камневу, принимавшему участие в захвате заложников в ростовском СИЗО, провели трепанацию черепа с целью извлечения пули и осколков кости. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что операция длилась более двух часов. На данный момент он пришел в себя и был доставлен в межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН. Полицейские уже допросили террориста.

Выяснилось, что Камнев был дважды судим: за вербовку в террористическую организацию и за хулиганство. Ему грозит пожизненный срок за захват заложников в изоляторе.