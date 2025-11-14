Выживших доставили в больницу: страшное ДТП в Пермском крае унесло семь жизней

Число погибших в результате жесткого ДТП в Пермском крае возросло до семи человек. Смертельное столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем произошло на автодороге Пермь — Шадейка. Об этом сообщает ТАСС.

Количество жертв масштабной аварии в Пермском крае достигло семи человек. По предварительной информации следствия, водитель микроавтобуса «Соболь» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Мощный удар не оставил шансов многим пассажирам легкого транспорта.

Среди погибших есть несовершеннолетний ребенок. Медики в экстренном порядке доставили в медицинские учреждения региона всех пострадавших, чье состояние позволило это сделать. На месте происшествия работали более десяти единиц спецтехники и бригады спасателей.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц. Трасса Пермь — Шадейка известна местным жителям как сложный и аварийно-опасный участок.

Ранее сообщалось о том, что Автобус с детьми попал в ДТП на трассе М-5 под Миассом, четверо пострадали.