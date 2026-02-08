Взятие Поповки усилило позиции РФ на сумском направлении

Взятие под контроль села Поповка в Сумской области открывает для российских подразделений сразу два вектора дальнейших действий — на северо-запад и юго-восток. Такое развитие ситуации в беседе с ТАСС обозначил военный аналитик Андрей Марочко.

После освобождения Поповки российские силы получили оперативное пространство для продвижения в двух направлениях, заявил Андрей Марочко. По его оценке, наступление может развиваться как в сторону северо-запада, так и на юго-восток от населенного пункта.

Эксперт отметил, что на юго-восточном участке уже зафиксированы подвижки — подразделения РФ продвинулись в районе Александровки. Марочко не исключил, что этот населенный пункт в ближайшее время также может перейти под контроль российских сил.

Ранее аналитик указывал, что взятие Поповки создает условия для формирования буферной зоны в приграничье, в том числе на стыке с Белгородской областью.

О переходе Поповки под контроль российских подразделений группировки «Север» Министерство обороны РФ сообщило 5 февраля.

