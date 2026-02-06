Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сделала резкое заявление о будущем Украины. В эфире «России 1» она заявила, что страна «движется в ад», а специальная военная операция приближается к неизбежной победе России. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе программы «60 минут» Маргарита Симоньян высказала категоричную оценку перспектив украинского государства. По ее мнению, у конфликта может быть только один итог — «неминуемая, безоговорочная и очень ожидаемая» победа России. При этом она подчеркнула, что не сомневается в таком исходе.

Говоря о возможной судьбе Украины после этого, главред RT предложила два варианта: страну могут «раздербанить» либо она превратится в сателлита Европы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проведение переговоров по Украине на территории США не планируется.