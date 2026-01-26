«Взятка» бананом не прошла: разъяренный слон на Шри-Ланке едва не перевернул автобус с россиянами

Группа российских туристов, включая семью с ребенком, пережила опасное приключение во время сафари на Шри-Ланке. Как стало известно, их поездка в национальный парк едва не завершилась трагедией из-за нестандартного «дорожного инцидента» с участием дикого слона.

По информации Telegram-каналов, путешественники передвигались на арендованном автомобиле, когда на их пути возник трехтонный цейлонский слон. Как поясняют местные жители, эти умные животные нередко блокируют дорогу, ожидая от туристов угощения в виде фруктов, и пропускают машины только после получения своеобразной «взятки». Российская туристка последовала этой негласной традиции, однако реакция гиганта оказалась неожиданной.

Предложенное угощение, по всей видимости, не удовлетворило слона — возможно, из-за вкуса или маленького размера порции. Животное пришло в ярость, набросившись на автомобиль. Мощным хоботом слон вырвал дверь из салона и начал сильно раскачивать машину, почти опрокинув ее. Внутри находились россияне, которые в панике, побросав вещи и обувь, выскочили из поврежденного транспорта и бросились прочь.

Через несколько минут слон успокоился и удалился. Никто из туристов не пострадал физически, и они смогли продолжить поездку. Позже, на обратном пути, им пришлось забрать оторванную дверь, что, как предполагается, стало неприятным сюрпризом для компании-прокатчика.