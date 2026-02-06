Взятки от 500 тыс. за органы: за что завотделением крупной больницы попал в СИЗО

В Санкт-Петербурге возбуждено несколько уголовных дел в связи с резонансным скандалом в Александровской больнице. По данным следствия, была раскрыта схема по незаконной продаже органов и тканей, изъятых из тел умерших, не имевших родственников или признанных невостребованными.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, подозрения пали на заведующего патологоанатомическим отделением медучреждения. По версии следствия, к нему обратился представитель коммерческой фирмы с предложением о поставке биоматериала за крупное денежное вознаграждение. Врач, согласно заявлению силовиков, на системной основе получал взятки, общая сумма которых составила не менее 500 тысяч рублей.

В отношении медика и учредителя фирмы-покупателя возбуждены дела по четырем статьям УК РФ, включая получение и дачу взятки, а также превышение должностных полномочий. В ходе обысков по месту их жительства и работы были обнаружены и изъяты части тел. По данным источника, близкого к следствию, задержанные дали показания, что использовали изъятые органы для так называемых «тренировок».