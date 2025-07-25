ФСБ задержала агента разведки Украины, который готовил агитационный антироссийский фильм

В Крыму сотрудниками ФСБ был задержан мужчина за работу на разведку Украины. Он готовил материалы для фильма, который должен был иметь ярко выраженную антироссийскую направленность. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от работников управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым. В ведомстве сообщили, что местный житель добровольно вступил в подпольную украинскую организацию и взялся выполнять задание главного управления разведки Минобороны Украины.

«По заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъемку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма», — указали журналистам.

Задержанный уже взят под стражу, в его отношении возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в восьми регионах РФ задержаны девять человек за призывы к убийству военных. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность тех, кто призывал убивать российских военнослужащих. Все задержанные были отправлены в СИЗО, у них изъяли средства связи, которые были использованы для преступной деятельности.