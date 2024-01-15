«Взорвалась при открытии»: жительница Подмосковья чуть не погибла из-за бутылки пива

Жительница Подмосковья чуть не погибла, когда открывала бутылку с безалкогольным пивом.

Дело в том, что тара буквально взорвалась в руках, осколки воткнулись девушке в шею и лицо, пишет «SHOT ПРОВЕРКА».

По информации издания, напиток жительница Московской области приобрела в магазине рядом с домом. Спустя время она решила открыть бутылку открывашкой, после этого тара разлетелась на части.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Врачи наложили швы на порезы.

Известно, что пиво было томского производства, однако связаться с производителем пока не удалось, на горячей линии компании срабатывает автоответчик.

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