Взорвавшийся дезодорант стал причиной пожара в подмосковной многоэтажке
МЧС: многоэтажка в Красногорске загорелась из-за вспыхнувшего на солнце дезодоранта
Фото: [SHOT]
В многоэтажном доме в Красногорске загорелась квартира из-за дезодоранта, забытого на подоконнике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, флакон аэрозоля несколько часов простоял под прямыми солнечными лучами, в итоге он взорвался.
Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. Из-за пожара из многоэтажки было эвакуировано семьдесят человек.
По данным SHOT, хозяин сгоревшей квартиры — 58-летний мужчина — сейчас находится в больнице. По словам журналистов, жилье было сильно захламлено, что позволило огню быстро распространиться по вещам.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Егорьевске.