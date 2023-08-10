Взорвавшийся дезодорант стал причиной пожара в подмосковной многоэтажке

В многоэтажном доме в Красногорске загорелась квартира из-за дезодоранта, забытого на подоконнике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, флакон аэрозоля несколько часов простоял под прямыми солнечными лучами, в итоге он взорвался.

Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. Из-за пожара из многоэтажки было эвакуировано семьдесят человек.

По данным SHOT, хозяин сгоревшей квартиры — 58-летний мужчина — сейчас находится в больнице. По словам журналистов, жилье было сильно захламлено, что позволило огню быстро распространиться по вещам.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Егорьевске.