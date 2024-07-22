Взрыв газа привел к частичному разрушению торгового центра в Краснодарском крае

В городе Апшеронске, который находится в Краснодарском крае, произошел взрыв газа. В итоге здание было разрушено на площади в 100 квадратных метров. Об этом заявило кубанское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале.

При инциденте пострадали 14 человек. Строительные конструкции рухнули на площади в 100 квадратных метров, примерно на трети этого пространства возник пожар, который был оперативно локализован, а затем и полностью потушен.

«На месте происшествия в Апшеронске возгорание ликвидировано. Работы по разбору завалов продолжаются», - указали представители ведомства.

Большинство выявленных пострадавших находились вне здания. Они стояли на остановке общественного транспорта рядом с ТЦ.

Ранее сообщалось о пожаре, который возник в подмосковном Талдоме. Там вспыхнул металлический ангар на территории промышленного предприятия, в котором хранилось моторное масло. ЧП сразу было взято под контроль прокуратурой Московской области.