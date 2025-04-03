Взрыв газового баллона произошел на горящем Онежском судостроительном заводе

В ходе пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске произошел взрыв газового баллона. Информацию об этом предоставили в региональном управлении МЧС, сообщил ТАСС.

В связи с инцидентом на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе глава Карелии Артур Парфенчиков досрочно завершил свою рабочую поездку и выехал на место происшествия. Об этом он сообщил в своем аккаунте в сети «ВКонтакте».

Онежский судостроительный завод находится в Петрозаводске, на берегу Онежского озера. Его расположение на пересечении ключевых водных артерий, соединяющих Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря, стратегически важно. За время существования завод построил 50 крупных судов и обеспечивает работой более 500 человек.

В начале 2025 года на предприятии была запущена первая очередь цифровой верфи. Данный проект модернизации, стартовавший в 2017 году, включает внедрение цифровых технологий в судостроение, а также роботизацию и автоматизацию производственных процессов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области при взрыве газового баллона на АЗС погиб мужчина.