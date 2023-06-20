Взрыв и пожар произошли на пороховом заводе в Тамбовской области: четверо погибли
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Днем вторника, 20 июня, в Котовске, что в Тамбовской области, произошел взрыв, после чего начался пожар на пороховом заводе. Подробности приводит РИА Новости.
По данным издания, причиной случившегося стал человеческий фактор, это не было терактом. Уже известно, что возгорание полностью удалось потушить.
Уточняется, что в результате инцидента четыре человека погибли, два – в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. По данным канала «Раньше всех. Ну почти», в общей сложности пострадали 12 человек.