Взрыв и пожар произошли на пороховом заводе в Тамбовской области: четверо погибли

Днем вторника, 20 июня, в Котовске, что в Тамбовской области, произошел взрыв, после чего начался пожар на пороховом заводе. Подробности приводит РИА Новости .

По данным издания, причиной случившегося стал человеческий фактор, это не было терактом. Уже известно, что возгорание полностью удалось потушить.

Уточняется, что в результате инцидента четыре человека погибли, два – в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. По данным канала «Раньше всех. Ну почти», в общей сложности пострадали 12 человек.