ФСБ раскрыла детали подготовки теракта в Ингушетии заключенными в СИЗО Ростова
ФСБ: захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону готовили теракты в Ингушетии
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Захватившие летом 2024 года в заложники в СИЗО Ростова-на-Дону заключенные готовили теракты в Ингушетии. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области сообщило РИА Новости.
16 июня в следственном изоляторе-1 (СИЗО-1) заключенные взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения. В ходе оперативной работы силовики ликвидировали большинство террористов.
По данным ФСБ, участники захвата были связаны с ячейкой ИГИЛ* и планировали осуществить побег и теракты на территории Ингушетии. Террористы намеревались примкнуть к местным незаконным вооруженным формированиям и задействовать огнестрельное оружие, а также самодельные зажигательные устройства для реализации своих преступных намерений.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В отношении девяти участников экстремистского сообщества также завели дело по нескольким статьям — о приготовлении к теракту, приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании, участии в деятельности террористической организации.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб с применением токсичных веществ под Ярославлем.
*Признанная в РФ запрещенной террористическая организация.