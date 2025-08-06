Два человека стали жертвами пожара в садовом доме под Челябинском

В поселке Бектыш Челябинской области произошел пожар, унесший жизни двух человек. Об этом сообщило МЧС по региону.

Возгорание произошло на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Восход». Огонь охватил баню и жилой дом, быстро распространившись по деревянным конструкциям.

На место происшествия выехали пожарные расчеты. Несмотря на оперативное прибытие спасателей, пламя удалось потушить только после того, как огонь уничтожил 23 кв. м строений. В ходе разбора завалов были обнаружены тела мужчины и женщины.

Предварительная версия указывает на то, что люди погибли во сне, не успев проснуться. Одной из возможных причин трагедии называют отсутствие пожарных извещателей, которые могли бы вовремя предупредить жильцов об опасности.

Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания. Рассматриваются версии, связанные с неисправностью электропроводки или неосторожным обращением с огнем.

Ранее сообщалось, что в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы загорелся фургон.