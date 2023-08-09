На месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде работают 157 спасателей

В Сергиев Посад на место взрыва прибыло 157 спасателей и более 30 единиц спецтехники, сообщили в МЧС России по Московской области.

Как отметил генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, на территории Загорского оптико-механического завода работают военнослужащие Ногинского спасательного центра и Центроспас МЧС России. Проблемных вопросов у спасателей нет.

По имеющимся данным, 45 пострадавших от взрыва обратились в больницу. Шесть самых тяжелых пациентов с сильными ожогами отправлены в реанимационное отделение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Версия с атакой БПЛА не подтверждается.