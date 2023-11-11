Взрыв на рельсах привел к сходу семи вагонов в Рязанской области

Чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от станции Дягилево. Ранее в качестве причины данного ЧП указывалось «влияние человеческого фактора». Теперь же стало известно, что перед крушением произошел взрыв. Семь вагонов сошли с рельсов, небольшие травмы получили машинист и его помощник. Медицинская помощь им была оказана на месте. Об этом сообщило РБК со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Это происшествие не повлияло на движение других составов, пригородные электрички и пассажирские поезда продолжают ходить по расписанию. Никакой угрозы экологии из-за схода вагонов нет.