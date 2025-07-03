Взрыв прогремел в Луганске: один погибший и несколько раненых

В самом сердце Луганска зафиксирован мощный взрыв, о чем сообщило РИА Новости. Эпицентр взрыва находился в непосредственной близости от местного краеведческого музея, где в это время проходила церемония открытия выставки, посвященной исторической операции под кодовым названием «Поток».

Согласно информации, полученной от источника в правоохранительных органах, трагический инцидент привел к гибели одного человека. Кроме того, сообщается о наличии пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются возможные причины взрыва и его виновники. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане в жилом доме произошел взрыв газа.