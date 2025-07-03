В Биробиджане в жилом доме произошел взрыв газа

Взрыв бытового газа в жилом многоэтажном доме зафиксирован в столице Еврейской автономной области Биробиджане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожарным пришлось выехать на инцидент, который произошел на улице Набережной. Там взорвался бытовой газ в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате пострадал один человек, он был экстренно госпитализирован. Раненый оказался владельцем квартиры, где случился хлопок газа. В результате взрыва возгорания не произошло.

Ранее сообщалось, что в отделение полиции во Владивостоке поступила информация, что в здании местного торгового комплекса распылен газ неизвестного происхождения. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, пострадали восемь человек. Все они — сотрудники торгового центра.