Взрыв с задымлением произошел в квартире негазифицированного дома в Химках
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В многоквартирном доме на Совхозной улице в Химках произошел хлопок с последующим задымлением, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
ЧП случилось сегодня около шести часов утра в одной из квартир на десятом этаже. Взрывом повреждены оконные рамы и фасад дома, уточнили в надзорном ведомстве. Там добавили, что дом не был газифицирован.
Информация о пострадавших не поступала. На место прибыли представители правоохранительных органов и спецслужб, их работу координирует Химкинский городской прокурор Денис Андреев.