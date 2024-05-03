Взрыв с задымлением произошел в квартире негазифицированного дома в Химках

В многоквартирном доме на Совхозной улице в Химках произошел хлопок с последующим задымлением, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

ЧП случилось сегодня около шести часов утра в одной из квартир на десятом этаже. Взрывом повреждены оконные рамы и фасад дома, уточнили в надзорном ведомстве. Там добавили, что дом не был газифицирован.

Информация о пострадавших не поступала. На место прибыли представители правоохранительных органов и спецслужб, их работу координирует Химкинский городской прокурор Денис Андреев.