«Взрывы» на Манхэттене были вызваны небольшим землетрясением

Сейсмологи зафиксировали небольшое землетрясение в Нью-Йорке с магнитудой 1,7 и эпицентром на глубине 5 км.

Сегодня утром жители острова Рузвельт в Манхэттене жаловались на звуки «взрывов» и подземную вибрацию. По времени это совпало с произошедшим землетрясением.

Очевидцы публиковали кадры с большим количеством пожарных машин в этом районе города. Однако кроме кратковременных отключений электричества никаких эксцессов не произошло.

Сообщается, что вся коммунальная инфраструктура работает в штатном режиме, пострадавших не было.