Взрывы, падение дрона на многоэтажку: раскрыты детали ночной атаки на Ростовскую область

По данным Telegram-канала Shot, населенный пункт Белая Калитва в Ростовской области подвергся атаке с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщается, приблизительно в 22:00 в городе сработали системы ПВО, и местные жители услышали звуки взрывов. Со слов очевидцев, силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько воздушных целей.

Фрагменты одного из дронов упали в непосредственной близости от многоэтажного жилого строения. В результате происшествия повреждены припаркованные автомобили, а также выбиты стекла и оконные рамы в самом здании. По предварительным данным, жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Официального подтверждения данной информации на данный момент не поступало.

