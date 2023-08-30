Взрывы в двух районах: на Киев снова был совершен налет

На местах взрывов вспыхнули пожары. Спасатели до сих пор тушат их.

О результатах ночного удара по столице Украины рассказал ее мэр Виталий Кличко. По его утверждению, возгорания отмечены сразу в двух районах. В частности, в Шевченковском районе горит административное здание.

«Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком район», - добавил градоначальник в своем микроблоге.

Прошедшей ночью взрывы гремели не только в Киеве и Киевской области. Они были отмечены в Кривом Роге, Черкассах, Одессе, Черкасской и Кировоградской областях.