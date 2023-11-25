Взрывы в Киеве обесточили больше сотни учреждений в центре столицы

По результатам целой серии утренних ударов без света оказались 120 различных столичных учреждений, а также 77 жилых домов.

Линии электропередач были повреждены как в самом Киеве, так и в Киевской области.

«В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города», - заявило украинское министерство энергетики в своем микроблоге.

Очевидцы сообщают о взрывах по всей столице. Они были слышны как в центре, так и в различных городских районах. В одном месте, по утверждению властей, после взрыва вспыхнул пожар. Электроэнергия также пропала на части киевского метрополитена. Свидетели этого говорят о том, что на некоторых станциях скопились толпы людей, которые не могут никуда уехать.