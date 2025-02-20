Reuters: взрывы в Средиземном море за месяц повредили три танкера

В течение последнего месяца в Средиземном море три танкера были повреждены в результате взрывов, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в области судоходства и безопасности.

Один из таких инцидентов произошел в конце января недалеко от турецкого порта Джейхан. Танкер Seacharm, который принадлежит компании Thenamaris, получил повреждения.

В феврале у берегов Ливии в результате взрыва пострадал танкер Grace Ferrum, плавающий под флагом Либерии и перевозивший химические вещества.

Согласно источникам агентства, для танкера Grace Ferrum необходима спасательная операция. Эти случаи являются первыми относительно подобных инцидентов с гражданскими судами в центральной части Средиземного моря за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что на танкере Seajewel у побережья итальянской Савоны прогремели два взрыва.