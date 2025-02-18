На танкере Seajewel у побережья итальянской Савоны прогремели два взрыва

В районе итальянского города Савона произошли два взрыва на борту танкера Seajewel. В результате на корпусе судна образовалась пробоина, которая, по всей видимости, возникла из-за внешнего воздействия, сообщает издание Fatto Quotidiano.

Согласно информации, полученной из средств массовой информации, команда судна, которое ходит под флагом Мальты, сообщила о происшествии, случившемся в ночь на 15 февраля во время процесса разгрузки нефти. По имеющимся данным, утечек и пострадавших не зафиксировано.

Следственные органы Савоны рассматривают все возможные варианты произошедшего — от технической неисправности до столкновения и взрыва. Согласно информации, опубликованной в Corriere della Sera, существует вероятность использования взрывного устройства, и нельзя исключать, что причиной взрыва мог стать неразорвавшийся боеприпас.

Ранее сообщалось, что 9 февраля в Ленинградской области в порту Усть-Луга произошел инцидент с танкером Koala, который шел под флагом Антигуа и Барбуды со 130 тыс. тонн мазута. Судно начало тонуть после серии взрывов, которые произошли в машинном отделении во время подготовки к отправлению. Экипаж судна эвакуировали, обошлось без пострадавших.