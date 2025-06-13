Взрывы в Тель-Авиве: «Железный купол» не выдержал массированной ракетной атаки Ирана

Иран запустил сотни ракет на израильский Тель-Авив. Часть из запущенных снарядов рухнули на город, затронув и штаб-квартиру Минобороны. Обстановку осветил Al Alam.

Тель-Авив охвачен дымкой и местами огнем после массированного ракетного удара со стороны Ирана. По данным ЦАХАЛ, система ПРО «Железный купол» не смогла перехватить все цели — несколько ракет поразили здание Министерства обороны Израиля. В небе зафиксировано около 200 иранских баллистических ракет.

Кроме того, израильские порталы сообщают о серии взрывов над городом, а также непосредственно в нем. По всему Израилю звучат сирены воздушной тревоги, граждан призвали найти укрытие.

В городе на фоне ударов нарушено энергоснабжение. Есть ли жертвы среди мирного населения пока неизвестно.

В Иране тем временем подтвердили, что удар стал ответом Тегерана на недавние израильские авиаудары по ядерным объектам Ирана. Лидер последней заявил, что израильские руководство «развязало войну» и теперь Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3».

Ранее Fars сообщалось, что Израиль начал бомбить секретный иранский ядерный комплекс в иранском Фордо.