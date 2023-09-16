Wall Street Journal: Южная Корея оценивает возможность создания собственного ядерного оружия

Самым активным представителем такой позиции является мэр Сеула О Се Хун. Он считает, что угроза безопасности настолько велика, что можно выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ученые-ядерщики готовы произвести расщепляющий материал через несколько месяцев, на изготовление одной-двух ядерных бомб потребуется около года.

Проблемой могут стать потенциальные санкции на импорт урана, а также определение места испытательного полигона.

Также противники создания собственного ядерного оружия в Южной Корее предупреждают, что в этом случае США могут прекратить военную помощь.