Wall Street Journal: Южная Корея оценивает возможность создания собственного ядерного оружия
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Южная Корея находится в окружении ядерных держав, поэтому многие представители южнокорейской элиты рассматривают возможность создания собственного ядерного оружия, пишет The Wall Street Journal.
Самым активным представителем такой позиции является мэр Сеула О Се Хун. Он считает, что угроза безопасности настолько велика, что можно выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ученые-ядерщики готовы произвести расщепляющий материал через несколько месяцев, на изготовление одной-двух ядерных бомб потребуется около года.
Проблемой могут стать потенциальные санкции на импорт урана, а также определение места испытательного полигона.
Также противники создания собственного ядерного оружия в Южной Корее предупреждают, что в этом случае США могут прекратить военную помощь.