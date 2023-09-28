Wall Street Journal: конфликт на Украине показал несовременность военной доктрины Запада

Конфликт на Украине не смог завершиться в быстрые сроки из-за устаревшей военной доктрины Запада, считает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что США никогда не сталкивались со столь масштабными боевыми действиями со времен Корейской войны 50-х годов. Все последние военные операции проводились против заведомо более слабых противников, таких как Ирак или Афганистан. Пентагон в течение долгого времени просто не разрабатывал стратегий, ориентированных на долгосрочное противодействие равному по силам противнику.

Оказалось, что большая часть военной техники, поставленной Киеву, просто не работает в условиях современной полномасштабной войны.

В Вашингтоне надеялись, что успех может принести прорыв больших бронетанковых групп, как во времена второй мировой войны. Однако использование огромного числа беспилотников поставило под сомнение такую тактику в принципе.