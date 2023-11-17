Wall Street Journal: западные чиновники считают бесполезными поставки вооружения ВСУ

Западные чиновники все больше убеждаются в том, что поставка Киеву вооружения не может принести стратегической выгоды, пишет The Wall Street Journal.

Они признают, что ни одна западная система вооружений не дала Украине решающего преимущества. Чиновники говорят о том, что судьбу конфликта решит «пополнение войск и боеприпасов», при этом у Украины нет возможностей ни для одного, ни для другого.

На Западе удостоверились в том, что их оборонная промышленность не может соревноваться с российской.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине придется отступить, если союзники приостановят помощь Киеву. Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства, в котором не нашлось места для помощи Украине. В то же время в Евросоюзе заявили, что не смогут предоставить киевскому режиму миллион снарядов, как обещали.