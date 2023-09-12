Washington Post: Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины

Если США откажутся от помощи Украине или существенно сократят ее, Европа не сможет их заменить, считает колумнист газеты Washington Post Ли Хокстейдер.

Такая «опасность» существует в случае прихода к власти Дональда Трампа, который критиковал нынешнюю администрацию Белого дома за то, что она тратит деньги на Украину, игнорируя собственные проблемы США.

Шансы на выживание Украины резко упадут, если не будет поставок вооружения и финансовой помощи из США, а также американской политической поддержки.

«В обозримом будущем было бы фантастикой предполагать, что Европа сможет заполнить пустоту, если Вашингтон свернет свою помощь», – пишет Хокстейдер.

Автор также обратил внимание на проблемы в самой Европе, где в крупнейших экономиках наблюдается затяжной спад. Кроме того, считает Хокстейдер, нынешние лидеры Европы не обладают достаточной политической волей.