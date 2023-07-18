Washington Post: западные истребители будут малоэффективны на Украине из-за российской ПВО
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Украинское контрнаступление не достигает ожидаемых результатов, и западные эксперты дискутируют, какая тактика может принести успех ВСУ. Об этом пишет Washington Post.
Украинские войска не проводят масштабных комбинированных операций, в том числе, из-за недостатка авиации.
Украина обращается к западным союзникам с настойчивыми просьбами предоставить им истребители.
Хотя администрация Байдена не согласилась напрямую предоставить Украине истребители F-16, Белый дом разрешил другим странам передать Украине свои собственные американские самолеты.
Однако американские официальные лица в частном порядке утверждают, что западные истребители будут малоэффективны в нынешней борьбе из-за мощной российской ПВО.