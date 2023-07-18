Washington Post: западные истребители будут малоэффективны на Украине из-за российской ПВО

Украинское контрнаступление не достигает ожидаемых результатов, и западные эксперты дискутируют, какая тактика может принести успех ВСУ. Об этом пишет Washington Post.

Украинские войска не проводят масштабных комбинированных операций, в том числе, из-за недостатка авиации.

Украина обращается к западным союзникам с настойчивыми просьбами предоставить им истребители.

Хотя администрация Байдена не согласилась напрямую предоставить Украине истребители F-16, Белый дом разрешил другим странам передать Украине свои собственные американские самолеты.

Однако американские официальные лица в частном порядке утверждают, что западные истребители будут малоэффективны в нынешней борьбе из-за мощной российской ПВО.