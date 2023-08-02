Welt: зимой Запад заставит Киев пойти на мирные переговоры

Безуспешность украинского контрнаступления указывает на то, что ВСУ не смогут дать отпор российским войскам в случае их атаки, и под давлением Запада Киев вынужден будет пойти на мирные переговоры, пишет Die Welt.

При этом издание отмечает хрупкость такого мира, если он будет заключен. Вероятно, это будет означать то, что Россия продолжит удерживать занятые территории, и будет установлена линия соприкосновения «по корейскому варианту».

Газета отмечает, что Украину ждут сложные времена. Армия испытывает большой дефицит личного состава, растет число дезертиров и уклонистов. А проблемы с поставками электроэнергии нынешней зимой будут еще более тяжелыми, чем год назад.

При этом правительства многих западных стран начинают осознавать, что Украина не сможет добиться успеха на поле боя, несмотря на поставки вооружения.