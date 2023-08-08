Все действия ВСУ во время контрнаступления, а также неэффективность западной техники, сильно облегчают оборону российских войск.

Индийский новостной канал рассказал о своем взгляде на последние события в зоне украинского конфликта. По его мнению, украинцы столкнулись с сильными оборонительными позициями ВС РФ и вынужденно перешли к упрощенной лобовой тактике. Им пришлось отказаться от всего того, чему их учили западные союзники.

ВСУ помогла перейти на «более привычные методы» лобового штурма неэффективность техники, поставленной Западом. Та продемонстрировала свою беспомощность перед минами. В итоге Киев занимается попыткой прогрызания оборонительных порядков русских вместо маневрирования по натовским стандартам. Он все больше и больше проигрывает текущую войну.