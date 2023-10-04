WP: Россия выходит победителем в противоборстве беспилотников

Украинские военные сами признают, что в развязавшейся «войне дронов» заметный перевес на стороне российской армии.

Издание The Washington Post привело точку зрения представителей Украины на то, как сейчас в зоне специальной операции используются с обеих сторон беспилотные летательные аппараты. Один из украинских офицеров признал, что ВС РФ очень сложно противостоять в этой сфере.

«Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают», - указал он.

Российские военнослужащие могут себе позволить использовать дроны даже против мелких целей. Вдобавок к этому, они одновременно задействуют по два БПЛА. Все это говорит о значительным превосходстве РФ в количестве беспилотников. Украине же их не хватает для всех необходимых задач.