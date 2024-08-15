Бывший главком ВСУ Валерий Залужный не подчинился приказу президента Зеленского, который пытался приостановить операцию по взрыву российских газопроводов. Он отдал свое собственное распоряжение на проведение диверсий. Такое мнение высказало издание Wall Street Journal.

План по проведению диверсий рассматривался Владимиром Зеленским на протяжении нескольких дней, после чего он одобрил данные действия. Все распоряжения на этот счет отдавались устно, чтобы не оставлять никаких письменных следов. Но затем об этом плане узнали в Соединенных Штатах.

«ЦРУ потребовала от офиса Зеленского остановить операцию», - указали журналисты.

Зеленский передал данное требование Залужному, который на тот момент занимал пост главкома ВСУ. В итоге генерал не подчинился приказу и не отменил проведение операции. Он рассматривал «Северные потоки» как законную цель для атаки.

Ранее появились данные, что семья Зеленских купила собственную винодельню в итальянской Тоскане, выложив за нее 75 млн евро. Сделка была совершена во время поездки украинского президента на саммит G7, который проходил в Италии.