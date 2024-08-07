Стало известно, что знаменитый британский певец Гордон Самнер (Стинг) продал свою винодельню в итальянской Тоскане за сумму, оцениваемую в 75 млн евро.

Виноделья впускает в год 130 тысяч бутылок вина 15 различных марок, заслуживших международное признание.

Согласно данным итальянского кадастра, сделка по продаже винодельни Tenuta Del Palagio Wines была завершена 28 июня. Новым владельцем стала компания San Tommaso S.R.L., зарегистрированная в Италии. Ее бенефициаром указана жена президента Украины Елена Зеленская.

Особую пикантность сделке добавляет тот факт, что она была заключена в момент, когда Владимир Зеленский ездил в Италию на саммит G7, чтобы добиться выделения денег для Украины.

Елена Зеленская известна своей страстью к дорогим вещая. Недавно она приобрела спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Украина приостановила выплаты по внешнему долгу.