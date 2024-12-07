YNA: Южная Корея планировала удары по КНДР до введения военного положения

Северная Корея запускала воздушные шары с мусором со своей территории, направляя их в сторону Южной Кореи. Последняя хотела в ответ ударить по территории соседней страны еще до введения военного положения, выяснило агентство Yonhap.

Информацию изданию передал член южнокорейского парламентского комитета по разведке Ли Ги Хон. По его словам, экс-глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен приказывал Объединенному командованию начальников штабов (ОКНШ) открывать предупредительный огонь и ударять по территории Северной Кореи. Речь про атаки именно на места, откуда производился запуск мусорных шаров.

Такие приказы поступали еще до введения военного положения. Примечательно, что его рекомендовал ввести президенту сам Ким Ен Хен.

Глава ОКНШ и другие лица приказам министра воспротивились, хотя тактику и развитие разных силовых сценариев действительно обсуждали.

Напомним, декабрь в Южной Корее начался с политического кризиса. Юн Сок Ель ввел военное положение из-за оппозиции, которая, по его словам, нарушает конституционный порядок. Он также обвинил сторону в поддержке КНДР. Кроме того, военным положением от импичмента защитили президента и правительственных чиновников.

Военное положение, введенное 3 декабря, отменили спустя несколько часов после бурных протестов на улицах Сеула.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи извинился перед народом за введение военного положения.