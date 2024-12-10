Yonhap: парламент Южной Кореи призвал к скорейшему аресту президента

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Президента Юн Сок Еля необходимо арестовать как можно быстрее, так считают в южнокорейском Национальном собрании. О резолюции, которую принял парламент, рассказало агентство Yonhap.

В Национальном собрании Южной Кореи прошло пленарное заседание, на котором выставили на голосование резолюцию о необходимости ареста восьми фигурантов дела о мятеже и попытке государственного переворота.

«Резолюцию поддержал 191 из 288 присутствовавших депутатов, против высказались 94, трое воздержались», — указали журналисты.

Сторонники ареста Юн Сок Еля считают, что он с сообщниками хотел изменить конституционный строй в стране, лишив парламент его полномочий. Действия президента напоминают те, которые предпринимаются лидером заговорщиков, поэтому ему грозит не только тюремное заключение, но даже и смертная казнь. Прокуратура склоняется к тому, что при введении военного положения именно президент был ключевым лицом, а не министр обороны, как считают некоторые.

Ранее южнокорейские правоохранители запретили Юн Сок Елю выезжать за пределы страны. Для расследования его дела была создана большая группа следователей, она насчитывает порядка 150 человек.

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