На президента Южной Кореи наложили запрет выезжать за пределы страны

Южнокорейский президент Юн Сок Ель получил запрет со стороны министерства юстиции на выезд за границу. Об этом сообщило национальное агентство Yonhap.

Главе государства было запрещено покидать пределы страны в рамках расследования дела против него. Президента обвиняют в злоупотреблении властью, мятеже и даже государственной измене. Полицейские сформировали большую следственную группу, чтобы вести данное дело. В ее состав входит порядка 150 следователей.

Параллельно этому полиции было предложено передать расследование дела другому ведомству. Управление расследований коррупционных преступлений среди высокопоставленных должностных лиц считает, что именно оно должно заниматься делом Юн Сок Еля, поскольку в нем затрагиваются некие «вопросы справедливости».

Все обвинения в адрес президента были выдвинуты после того, как он 3 декабря ввел военное положение. Сам южнокорейский лидер после такого поступка принес извинения гражданам страны. Парламент Республики Корея не смог инициировать импичмент президенту, поскольку данная инициатива не была поддержана нужным количеством голосов депутатов.