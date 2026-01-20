За 15 лет следователи Рязанской области раскрыли более 700 убийств

За пятнадцать лет работы Рязанское следственное управление превратилось в грозный и эффективный механизм правосудия. Руководитель ведомства Олег Васильев, подводя итоги на расширенной коллегии, представил впечатляющую статистику: за полтора десятилетия следователи рассмотрели более 11 тыс. преступлений, большую часть из которых составляют тяжкие и особо тяжкие деяния. Об этом сообщает издание 7info.

В цифрах эта работа выглядит еще более весомо: раскрыто свыше 700 убийств, более 500 случаев тяжкого вреда здоровью, около 250 изнасилований. Особое внимание всегда уделялось коррупционным делам — по ним было привлечено к ответственности более 900 человек, а общая сумма возмещенного ущерба превысила два миллиарда рублей. Значимым результатом стала и работа с «глухарями» — удалось раскрыть более 500 преступлений прошлых лет, включая десятки убийств и изнасилований.

Важной частью деятельности стало восстановление социальной справедливости. Следователи добились осуждения более 150 человек в особом порядке и вели борьбу с невыплатой зарплат, возбудив свыше 170 таких дел. Эти усилия направлены не только на наказание виновных, но и на реальную защиту прав пострадавших.

